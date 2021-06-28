هوندا وكاسيو تطلقان ساعة بتصميم دراجة RC 162 الأسطورية

أثمر التعاون بين شركتي هوندا وكاسيو اليابانيتين، عن إطلاق ساعة كرونوغراف مميزة حملت اسم Edifice EQW-A2000HR-1AJR.

وقالت هوندا إنّها أطلقت هذه الساعة بمناسبة احتفالها بمرور 60 عاما، على فوزها ببطولة العالم لسباقات الدراجات النارية للمرة الأولى في تاريخها.

واستمدت الشركتان اليابانيتان تصميم الساعة من دراجة هوندا الأسطورية RC 162 وكستها بلون الأنثراسيت، مع نطاقات باللون الأحمر، والفضي والأصفر.

وستأتي الساعة بجسم مصنوع من الفولاذ، وستحاط بسوار جلدي قابل للاستبدال، وستعمل بالطاقة الشمسية.

وتتميز هذه الساعة بمقاومتها الماء حتى 10 بار، وبإتاحتها المجال للشخص لعرض الوقت العالمي، والمنطقة الزمنية الحالية للمستخدم، بالإضافة لمنطقة زمنية أخرى يحددها المستخدم بحسب رغبته.

يذكر أنّ الشركتين اليابانيتين ستطلقان الساعة الجديدة بسعر يصل إلى 641 دولارا أمريكيا.

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