الشفة الأرنبية.. أسبابها وطرق علاجها

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، أنّ الشفة الأرنبية تعدّ من التشوهات الخلقية الشائعة بين الأطفال، وعرفته بأنّه شق يصيب الفك العلوي والشفة العلوية والحنك بشكلٍ كامل أو جزئي.

وحددت أسباب ظهور هذه الشفة بسبب معاناة الأم في فترة الحمل من نقص حمض الفوليك، التدخين، شرب الخمر، أو التعرض للإشعاعات خلال الحمل، أو الإصابة بفيروس الحصبة الألمانية أو تناول الأم لبعض الأدوية كأدوية الصرع.

وأشارت إلى أنّ الشفة الأرنبية تؤدي لحدوث مشاكل في التنفس، وصعوبات في تناول الطعام، بالإضافة لمشاكل في التطور اللغوي، ومشاكل السمع وتشوهات في الأسنان.

وأكدت إمكانية علاج هذا التشوه من خلال إجراء عملية جراحية بعد الولادة، أو خلال السنوات الأولى من حياة الطفل، وأوضحت بأنّ نسبة نجاح العملية كبيرة جداً.

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