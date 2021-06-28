أب يضطر لبيع سيارته لتسديد فاتورة لعبة!

اضطر رجل يدعى محمد معتزة لبيع سيارته، لتسديد فاتورة لعبة إلكترونية لعبها ولده البالغ من العمر 7 أعوام.

وقال الأب الذي يعيش في شمال ويلز، إنّ ابنه آشاز استخدم تطبيقا للألعاب الإلكترونية على هاتفه الذكي، دون أن يعلم بأنّه مكلف.

وتفاجأ الأب بوصول 29 فاتورة متتالية تتراوح قيمتها ما بين 2 إلى 100 جنيه أسترليني، نتيجة قيام ابنه باستخدام التطويرات المدفوعة في لعبة تدريب الوحش.

وأكدّ الأب أنّه صُدم بالأمر، واعتقد للوهلة الأولى، لأنّه لم يصدق بأنّ لعبة واحدة تصرف 1800 دولار، وقال إنه لم يكن يعلم بأنّ اللعبة تقدم عرضاً للعب بها مجاناً لمدة ساعة قبل أن تبدأ باحتساب الوقت بالمال.

يذكر أنّ الأب اضطر لبيع سيارته من طراز تويتا، لتسديد 1800 دولار أمريكي للعبة.

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