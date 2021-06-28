هشام عباس يُطلق أغنية “يا سهرانين الليل”

أطلق الفنان المصري هشام عباس أغنية “يا سهرانين الليل” على قناة شبكة مزيكا على يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

وحظيت الأغنية بآلاف المشاهدات، خلال عدة ساعات من طرحها وتفاعل معها عشاق النجم المصري بشكل كبير.

وأغنية يا سهرانين الليل من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وكان النجم المصري قد أطلق قبل مدة على يوتيوب أغنية معاه، التي كتبها كيرو راجي، ولحنها معتز أمين، وأنتجتها شركة الفن والمزيكا.

يذكر أنّ الفنان المصري شارك مؤخراً في أغنية زحمة الأيام، التي قدمها نجوم التسعينات أمثال حميد الشاعري، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، والتي كانت من كلمات سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم.

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