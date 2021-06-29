اكتشاف أول ضحية معروفة لهجوم “القرش” منذ 3 آلاف عام

دأب الباحثون على التحقيق في الأدلة والبيانات وبقايا الهياكل العظمية للصيادين وجامعي الثمار في عصور ما قبل التاريخ في جامعة كيوتو.

استعرضت أليسا وايت والبروفيسور ريك شولتنج رفات رجل مليء بإصابات في موقع تسوكومو الذي تم التنقيب عنه سابقًا بجانب بحر سيتو الداخلي.

وقال العالمان في تقريرهما: “شعرنا في البداية بالارتباك بسبب ما يمكن أن يتسبب في إصابة هذا الرجل بما لا يقل عن 790 إصابة عميقة ومسننة.

وأضافا: “كانت هناك الكثير من الإصابات ومع ذلك تم دفنه في مقبرة، والإصابات اقتصرت بشكل رئيس على الذراعين والساقين ومقدمة الصدر والبطن.

وأردف العالمان: “من خلال عملية التقصي؛ استبعدنا الصراع البشري والإبلاغ عن الحيوانات المفترسة”.

نظرًا لأن الحالات الأثرية لتقارير أسماك القرش نادرة للغاية ، فقد لجأ العلماء إلى حالات هجوم القرش للحصول على أدلة وعملوا مع الخبير جورج بورغيس من برنامج فلوريدا لأبحاث القرش.

وخلص الفريق إلى أن الرجل المعروف برقم 24 توفي بين عامي 1370 و 1010 قبل الميلاد.

يشير توزيع الجروح بقوة إلى أن الضحية كان على قيد الحياة وقت الهجوم ؛ كانت يده اليسرى مقطوعة، ربما جرح أثناء دفاعه عن نفسه.

وأظهرت سجلات الحفريات أنه فقد ساقه اليمنى ووضعت ساقه اليسرى فوق جسده في وضع مقلوب داخل المقبرة.

وأضاف التقرير: “بالنظر إلى الإصابات؛ فمن الواضح أنه كان ضحية هجوم سمكة قرش.

وأردف: “ربما كان الرجل يصطاد مع رفاقه في ذلك الوقت، واستنادًا إلى طبيعة علامات الأسنان وتوزيعها ، فإن الأنواع الأكثر احتمالًا هي المسؤولة إما عن النمر أو القرش الأبيض”.

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