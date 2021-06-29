10 نصائح لحماية هاتفك الأندرويد من الفيروسات وعمليات اختراق البيانات

في كل يوم تحاول فرق القرصنة ابتكار سبل وأساليب جديدة من أجل اختراق أمن أنظمة التشغيل الشهيرة، ولا سيما نظام أندرويد لكونه أحد أكثر أنظمة التشغيل شيوعاً واستخداماً. هناك العديد من الفيروسات وبرامج التجسس الضارة التي تستهدف نظام أندرويد بالتحديد، ولهذا السبب تحاول شركة جوجل تحديث نظامها الأمني باستمرار لمواجهة كافة التحديات الخطيرة.

وبالرغم من ذلك قد يكون هذا غير كافياً خاصة لنظام أندرويد بسبب اعتماد ملايين المستخدمين على متاجر التطبيقات الخارجية وقيام معظمهم بترويت الهاتف بمجرد انتهاء فترة الضمان المصنعية. هذه هي أهم الأسباب التي تجعل هواتفنا الأندرويد مُعرضة للإصابة بالفيروسات والاختراقات الأمنية.

إذن ما الذي ينبغي فعله للتأكد من حماية هواتفنا الأندرويد من تلك التهديدات فهذا هو ما سنتناوله معكم في هذا الموضوع من خلال 10 نصائح بسيطة فقط.

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1- قفل الهاتف وإدارة كلمات المرور

قد تعتقد الأمر بسيطاً، ولكن تأكد أن الخطوة الأولى لحماية هاتفك وضمان سلامته هي تعيين رمز لقفل الهاتف وقفل التطبيقات أيضاً. معظم التطبيقات على متجر جوجل بلاي وخاصة تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الواتساب وسيجنال توفر إمكانية إغلاق التطبيقات بكلمة مرور. بالإضافة إلى ذلك بعض هواتف الأندرويد توفر إمكانية إغلاق التطبيقات بكلمة مرور. يجب أن تحمي جميع تطبيقاتك بكلمة مرور حتى لا يتمكن أي متطفل من استخدام هذه التطبيقات على هاتفك في غيابك.

2- تمكين حماية جوجل بلاي

حماية جوجل بلاي الافتراضية لنظام أندرويد تقوم بعمل رائع، ولكن رجاءً لا تحاول تعطيلها من جراء نفسك لأنها الوسيلة الوحيدة لتنبيهك بأي خطر وخاصة عند تثبيت التطبيقات من المتاجر الخارجية.

3- المصادقة الثنائية

هناك العديد من التطبيقات التي توفر إمكانية المصادقة الثنائية، ولكن إذا لم تكن متاحة في تطبيقاتك الروتينية، فعلى الأقل يمكنك تمكينها لحساب جوجل الخاص بك. يتم تمكين المصادقة الثنائية من خلال طلب جوجل لرقم هاتفك لغرض التحقق ثم يقوم تطبيق جوجل بإرسال رمز التحقق إليك عبر البريد أو رسالة أو عبر مكالمة هاتفية.

هذه الميزة تجعل من المستحيل على أي شخص فتح حسابك على جوجل حتى وإن كان على علم بكلمة المرور الخاصة بك لأن جوجل سوف تطلب منه رمز التحقق التالي. هذه الخطوة ضرورية إذا سهوت عن هاتفك ونسيته في إحدى الأماكن العامة أو حتى إذا تعرض للسرقة.

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4- أذونات التطبيقات

لحسن الحظ أن إصدارات نظام أندرويد الحديثة تتيح للمستخدم حرية اختيار البيانات التي يمكن مشاركتها مع التطبيقات. ينبغي أن تكون حريص بشدة تجاه الصلاحيات والأذونات التي تسمح بها للتطبيقات أثناء تثبيتها لأول مرة. حاول أن تكون أكثر ذكاءً من التطبيقات التي تحاول التنصت على سجل مكالماتك أو الوصول إلى بيانات الكاميرا والميكروفون بهدف مشاركة بياناتك مع الشركات الإعلانية.

فإذا لاحظت أن التطبيق يطلب العديد من الصلاحيات التي هي ليست من اختصاصه، قم بإزالة هذه التطبيق على الفور. على سبيل المثال هناك تطبيقات الفلاش التي تطلب إذن الكاميرا وسجل المكالمات، هذه التطبيقات في غاية الخطورة لأنها تطلب ما هو ليس من اختصاصها. في هذه الحالة قم باستبدال هذه التطبيقات على الفور.

5- قم بإزالة التطبيقات التي لم تعد تستخدمها منذ فترة

نظام أندرويد يتيح لك إمكانية رؤية التطبيقات التي تستخدمها بكثرة من تطبيق الإعدادات. إذا اتضح لك أن هناك بعض التطبيقات التي لم تعد تستخدمها منذ عدة أشهر فقم بإزالتها من أجل تحرير مساحة على ذاكرة هاتفك.

أيضاً حاول ألا تقوم بتثبيت أي تطبيقات خارجية باستثناء متجر جوجل بلاي فقط لأن هناك العديد من التطبيقات الخارجية التي تعمل في الخلفية طوال الوقت بغرض تحقيق الربح من وراؤك وهي تلتهم سعة الشحن بسرعة شديدة وتستهلك موارد الهاتف وخاصة ذاكرة الوصول العشوائي.

6- قم بتعطيل وسائل الاتصال عندما لا تحتاجها

إذا لم تكن في حاجة لاتصال الإنترنت أو البلوتوث فمن الأفضل أن تقوم بتعطيلها دائماً. هناك العديد من الحيل والفيروسات التي يمكن أن تصيب هاتفك وأنت في الخارج إذا اتضح لها أن وسائل الاتصال قيد التفعيل. بالإضافة إلى ذلك أنت ستساعد الهاتف على توفير سعة شحن كبيرة.

7- وضع التصفح الآمن

معظم المتصفحات توفر بالفعل وضع التصفح الآمن، ولكن نظراً لأننا نتحدث هنا عن نظام أندرويد فبالتأكيد معظمنا يستخدم جوجل كروم من أجل تصفح مواقع الإنترنت. في وضع التصفح الآمن على كروم يقوم المتصفح بتنبيهك على الفور عند وصولك إلى أي موقع غير آمن أو عند تنزيل أي محتوى يحتوي على فيروسات حتى وقبل أن تتمكن حماية جوجل الافتراضية من اكتشافها. وبالتالي هي خطوة ضرورية عند تصفح المواقع الغريبة أو التي لا تثق فيها.

8- تشفير الهاتف

تشفير الهاتف يعني إضافة طبقة حماية من التعليمات البرمجية الواقية التي تمنع الأشخاص الغير مصرح لهم من قدرة الوصول إلى بياناتك. فقط توجه إلى الإعدادات ثم الأمان ثم قم بتفعيل تشفير الهاتف. أو من الممكن أن تجد هذه الإعدادات في تطبيق الحماية أو من تطبيق التخزين ثم تشفير التخزين بالهاتف.

9- استخدام VPN

الشبكة الخاصة الافتراضية أو VPN هي عبارة عن تطبيقات أو خدمات تقوم بتشفير اتصالك وتغيير عنوان IP الخاص بك إلى عنوان وهمي يكون من الصعب على أي شركة أو مزود إنترنت من تتبع اتصالك ومعرفة نشاطاتك على الإنترنت.

للأسف خدمات VPN المجانية لا يمكنك الاعتماد عليها لأنها هي ذاتها من تتجسس عليك من أجل مشاركة سجل نشاطك مع الشركات الدعائية وتحقيق الأرباح من وراؤك. وبالتالي ينبغي أن تكون حذر في اختيار الخدمة الافتراضية ومن الأفضل أن تختار الخدمات المدفوعة.

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10- استخدام تطبيقات مكافحة الفيروسات

في حين أن حماية جوجل الافتراضية تقوم بعمل رائع من تلقاء نفسها ولكن من الأفضل أن تستخدم تطبيق من إحدى تطبيقات مكافحة الفيروسات المدفوعة من على متجر جوجل بلاي خاصة وإن كنت تستخدم هاتف أندرويد قديم أو قمت بترويت هاتفك الأندرويد. تطبيقات مكافحة الفيروسات تحميك من فيروسات الفدية وأحصنة طروادة وبرامج التجسس وأساليب اختراق الحماية وسرقة البيانات. وهذه كانت 10 نصائح لحماية هاتفك الأندرويد من الفيروسات وعمليات اختراق البيانات.