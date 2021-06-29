بطل القصص البوليسية “شيرلوك هولمز” يعود إلى الحياة

قالت منصة الكتب الصوتية السويدية، إن شيرلوك هولمز سيعود إلى الحياة حيث وقعت صفقة مع “كونان دويل إستيت” لتجهيز قصص جديدة في كتب صوتية يكتبها الروائي أنتوني هورويتز.

“هولمز” ، بطل القصص البوليسية الخيالية التي أطلقها آرثر كونان دويل في عام 1887؛ لديه الكثير من المتابعين في جميع أنحاء العالم، وأنتجت العديد من الأفلام على أساس الشخصية.

اشتهر هورويتز بكتابة سلسلة Alex Rider ، وقد تم اختياره لكتابة روايات جيمس بوند من قبل Ian Fleming Estate ، كما كتب مسلسلات تلفزيونية مثل Midsomer Murders و Foyle’s War.

وتحت قيادته الإبداعية؛ سيكتب فريق من الكتاب ثلاث قصص جديدة وستصدر النسخ الصوتية الأولى في جميع أسواق منصة الكتب الصوتية السويدية في ربيع عام 2022 ، بحسب البيان.

ستصدر منصة الكتب الصوتية السويدية إعلانًا أكثر رسمية في وقت لاحق.

قال هورويتز: “سيكون شرلوك هولمز الجديد من منظور مختلف تمامًا، مع الالتزام بروح الكتب، التي أحببتها دائمًا، ولكن توسيع سرد ورؤية كونان دويل بكل أنواع الطرق غير المتوقعة”.

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