إجبار الهنود غير المُطعّمين على وضع “الرمز العالمي للخطر”

قررت الشرطة الهندية في المناطق الريفية إجبار بعض المواطنين الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس “كورونا” على ارتداء ملابس تحمل علامات الجمجمة والعظمتيْن المتقاطعتيْن، الرمز العالمي للخطر ، مما أثار الغضب في بلد يعاني من نقص كمية اللقاحات.

قال الضباط في منطقة نيواري بوسط ولاية ماديا براديش إنهم طبقوا هذه السياسة لتشجيع الجميع على الحصول على اللقاحات.

وقال سانتوش باتيل ، ضابط الشرطة الذي يعمل في منطقة بريثفيبور في منطقة نيواري لرويترز: بعد ملاحظة معدل التطعيم المنخفض في منطقتنا؛ قررنا تكريم الأشخاص الذين تم تطعيمهم، ولكن بعد ذلك وجدنا أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يرفضون التطعيم.

وأضاف: لتعليمهم درسًا وتشجيعهم على التطعيم؛ تعهدنا بالعمل على تلقيحهم في أسرع وقت ممكن، وقررنا إعطاء أولئك الذين تم تطعيمهم لافتة عليها ألوان العلم الهندي كتب عليها “أنا أحب وطني”.

وأضاف: الذين لم يتم تطعيمهم يحملون علامة جمجمة وعظمتيْن متقاطعتيْن كتب عليهما “لا تقترب مني، أنا لست ملقحًا، يرجى الابتعاد عني”.

وشوهد بعض الأشخاص وهم يرتدون اللافتات المثبتة على صدورهم.

وأثارت هذه السياسة الغضب على الإنترنت، ووصفها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “إهانة” و “وصمة عار”.

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