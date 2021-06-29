هواتف سامسونج القادمة Galaxy S22 و +Galaxy S22 تحصل على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

بدون شك كل من هاتفي Galaxy S21 و +Galaxy S21 يقدمان صور احترافية وعالية الجودة، ولكن شركة سامسونج لم تفكر بتغيير وحدة الكاميرا الثلاثية منذ أن قامت بإضافتها في هاتفي Galaxy S20 و +Galaxy S20. هذه الهواتف تتمتع بمستشعر رئيسي دقته 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وفي النهاية كاميرا التقريب البصري الهجينة بدقة 64 ميجابكسل.

ظهرت مؤخراً بعض التسريبات على إحدى حسابات موقع تويتر تفيد بأن الكاميرا الرئيسية القادمة لكل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وهي في الحقيقة ترقية رئيسية قد تساعد مالكي تلك الهواتف في الحصول على صور ومقاطع فيديو أفضل كثيراً من التي يحصلون عليها الآن.

ومع ذلك ستكون كاميرا العرض الواسع بدقة 12 ميجابكسل، بينما كاميرا التقريب بدقة 12 ميجابكسل X3. ولكن مصدر تلك التسريبات يقول أنها ليست معلومات أكيدة حتى هذه اللحظة.

جدير بالذكر أن نفس مصدر التسريبات زعم أن سلسلة هواتف Galaxy S22 سوف تسمى “Rainbow” والتي تعني “قوس قزح” بالعربية. وأن النموذج القياسي لهاتف Galaxy S22 سيكون باللون الأحمر، بينما النموذج القياسي لهاتف +Galaxy S22 سيكون باللون الأخضر، في حين أن نموذج هاتف Galaxy S22 Ultra سيكون باللون الأزرق. ربما هذا هو سبب تفسير أن الهواتف قد سميت باسم سلسلة “Rainbow”.

في جميع الأحوال قد يكون التبديل إلى مستشعر بدقة 50 ميجابكسل خطوة حقيقية للأمام، خاصة وأن أحدث مستشعر بدقة 50 ميجابكسل من سامسونج هو Isocell GN2 وهو قادر على إخراج لقطات ذات وحدات بكسل مماثلة لكاميرا بدقة 12.5 ميجابكسل بدقة 2.8 ميكرون. كما أنه يمتاز بتقنية ضبط تلقائي للصور ثنائية البكسل وتسجيل الحركة البطيئة بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية وتصوير مقاطع فيديو بدقة 1080p بمعدل 480 إطار في الثانية.

جدير بالذكر أن مستشعر GN2 متواجد بالفعل في هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra وقد رأينا أنه يقدم لقطات رائعة باستثناء بعض الشكاوى من أداءه في الوضع الليلي التي بدت وكأنها مُشرقة بشكل مبالغ فيه وزيادة في تشبُع حرارة اللون الأصفر.

من المتوقع أيضاً أن مستشعر 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية سوف يساعد “نظرياً” على التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K في ظل الإضاءات المنخفضة بشكل أفضل من الوضع الحالي لهاتفي Galaxy S21 و +Galaxy S21. حيث تستطيع هذه الهواتف التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K من خلال مستشعر الكاميرا المُقربة الهجينة التي تعمل بدقة 64 ميجابكسل وقد اتضح من خلال المراجعات أنها لم تخرج بنتائج جيدة في ظل الإضاءات الخافتة.