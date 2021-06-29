أهم وأفضل 5 مزايا في ويندوز 11 كنا حقاً نتطلع إليها

خلال الحدث الافتراضي الذي أقامه عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت الخميس الماضي الموافق 24 يونيو فقد تم الكشف عن نظام التشغيل التالي مايكروسوفت ويندوز 11. وأكد المسؤولون التنفيذيون في مايكروسوفت أن الانتقال من نظام ويندوز 10 إلى ويندوز 11 ينبغي أن يكون عبارة عن “مجرد” عملية تحديث شاملة بدلاً من ترحيل كامل.

سيكون نظام التشغيل الجديد بشكل مجاني تماماً لجميع مستخدمي نظام ويندوز 10 وسوف يحتوي على تحديثات سنوية للمزايا الرئيسية بدلاً من تحديثات ويندوز 10 مرتين سنوياً. وعلى الرغم أن نظام ويندوز 11 جاء بالعديد من القيود فيما يتعلق بمتطلبات التشغيل اللازمة إلا أنه جاء بالعديد من المزايا الهامة والضرورية التي كنا نتطلع إليها منذ فترة طويلة. وسوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال بعض المزايا الهامة التي رأينا أنه من الضروري أن نسلط عليها الضوء ونتناقش معكم فيها.

1- تحسين تفاعلات المستخدم مع نظام التشغيل

سيأتي ويندوز 11 بالعديد من التحسينات في مزايا التعرف على الصوت من أجل إمكانية تنفيذ الأوامر الصوتية مثل إخبار الويندوز بكتابة عبارات أو حتى حذف بعض الأخطاء. قال المسؤولون التنفيذيون أنه تم توسيع الإيماءات وتفاعلات القلم الرقمي بحيث يمكن للمستخدمين الآن التحدث والكتابة رقمياً في معظم برامج وتطبيقات الأعمال.

تحسين مزايا القلم الرقمي في ويندوز 11 سوف يساعد المستخدمين على الشعور بالاهتزازات وسماعها أثناء النقر والتحرير والكتابة والرسم. جاءت هذه الفكرة من أجل تحسين تفاعل المستخدم مع نظام التشغيل وبرامج الأعمال، والهدف منها أن يشعر المستخدمون بنفس الشعور كما لو أنهم يستخدمون قلم الهاتف.

أيضاً تم انتقال شريط المهام إلى المنتصف ليكون شبيه بشريط مهام نظام ماك ونظام كروم مما يساعد في العثور على الملفات المتواجدة على قرص التخزين أو في OneDrive أو على الإنترنت بشكل أسرع. وسيظل شريط المهام بمكانه حتى إذا حاول مستخدمي الأجهزة اللوحية فصل لوحة المفاتيح عن الجهاز.

هل تتذكرون أدوات الويدجيت في نظام ويندوز فيستا والتي أتى بها نظام ويندوز 10 في التحديث الأخير؟ عادت التطبيقات المُصغرة مرة أخرى “الويدجيت” ولكن بشكل أفضل والتي يمكنك بسهولة الوصول إليها من خلال شريط المهام. ستحصل من خلالها على توقعات الطقس والأخبار المحلية والعالمية والأفضل من ذلك أنه يمكنك ضبطها وتكوينها حسب اختيارك.

2- تعدد المهام

أضافت شركة مايكروسوفت ميزة في غاية الأهمية من أجل تعدد المهام في ويندوز 11 من خلال ميزة Snap Layouts و Snap Groups. ميزة Snap Layouts تسمح بفتح مجموعة مختلفة من التطبيقات بالتوازي جنباً إلى جنب بسرعة وسهولة. أما من خلال ميزة Snap Group فسوف يتذكر نظام ويندوز 11 التكوينات التي قمت باختيارها حتى يقوم بفتح التطبيقات بعد ذلك بنفس الطريقة بالضبط.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك إنشاء مجموعة مختلفة من واجهات “سطح المكتب” الافتراضية لكي تساعدك على إنشاء واجهات مختلفة من أجل العمل أو الدراسة أو الترفيه وسوف يتذكر نظام ويندوز 11 جميع الخيارات والتكوينات التي ستقوم بضبطها بنفسك.

3- إضافة تطبيق Microsoft Teams إلى شريط المهام

مايكروسوفت تحاول منافسة تطبيق Zoom وخاصة بعد انتقال جميع الشركات وجهات الأعمال للعمل عن بُعد عبر الإنترنت. وقامت مايكروسوفت بإضافة خدمة البث المرئي Microsoft Teams إلى شريط المهام لكي يكون من السهل على المستخدمين الوصول لمؤتمرات الفيديو بسهولة وسرعة.

4- تحسين المتجر ودعم تطبيقات الاندرويد

قالت الشركة خلال كلمتها أنه تم تحسين مظهر المتجر الخاص بها بشكل كامل من أجل مساعدة المستخدمين على الوصول والعثور على أي شيء يريدونه بسرعة وسهولة. ولكن الأفضل من ذلك أنه من خلال الشراكة مع إنتل وأمازون سوف تكون تطبيقات الاندرويد متاحة للتثبيت والتشغيل على ويندوز 11 من خلال متجر تطبيقات مايكروسوفت.

وفي محاولة منها لجذب أكبر عدد من مطوري التطبيقات قررت الشركة تغيير سياستها تجاه مشاركة الأرباح والسماح لهم بالاحتفاظ بنسبة 100% من عائدات الأرباح.

5- الأمن والإدارة

عملت شركة مايكروسوفت بالشراكة من شركات OEM من أجل تحسين الأسس الأمنية لنظام تشغيل ويندوز 11 مما يجعله جاهزاً بنسبة 100% على تحدي جميع الثغرات والهجمات الإلكترونية. وفقاً لما قالته شركة مايكروسوفت أثناء كلمتها أن ويندوز 11 سوف يشتمل على نظام حماية قائم على حماية الأجهزة “TPM 2.0” وتمهيد الأمان وتكامل رمز hypervisor وتشفير البيانات من أجل منع البرامج الضارة والتصدي للفيروسات الخطيرة.