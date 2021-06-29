الموت يُغيّب الممثلة التونسية المخضرمة دلندة عبدو

نعت رئاسة الحكومة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية الممثلة دلندة عبدو التي توفيت الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما بعد مشوار طويل من العطاء الفني.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد زار الفنانة المخضرمة في منزلها شهر أغسطس آب من العام الماضي للاطمئنان على حالتها الصحية وكذلك العديد من الفنانين.

ونشرت المغنية التونسية لطيفة اليوم الثلاثاء عدة صور تجمعها بدلندة على فيسبوك وكتبت “كم كنت أحبك وكم عشنا ذكريات كثيرة معك في طفولتنا، أنتي من أعظم الفنانات اللي عرفها المجال الدرامي في تونس”.

وأضافت “كنتي بترسمي البسمة والحكمة بشخصيتك، تعلمنا منك الكثير، الله يرحمك من أطيب وأبسط وأكبر الفنانات”.

ولدت الراحلة في ديسمبر كانون الأول عام 1928 باسم خيرة الغربي وعرفها الجمهور بخفة ظلها الذي أهلها لتقديم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية ذات الطابع الفكاهي.

من مسرحياتها (اليتمان) إخراج بشير الرحال و(صقر قريش) إخراج علي بن عياد و(دعوة نافذة) إخراج فوزي بن إبراهيم و(الطرش حكمة) إخراج المختار حشيشة و(تح بح) إخراج عبد المجيد الأكحل.

ومع حقبة السبعينات اقتربت أكثر من قلوب المشاهدين بالمشاركة في عدد كبير من المسلسلات منها (محل شاهد) و(حكايات عبد العزيز العروري) و(الدوار) و(الحصاد) و(الخطاب على الباب) و(عنبر الليل).-(رويترز)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية