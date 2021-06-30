كوالكم تعلن عن شريحة سناب دراجون +888 أثناء كلمتها بالمؤتمر السنوي MWC

خلال الكلمة الرئيسية لشركة كوالكم في حدث مؤتمر MWC 2021 كشفت الشركة النقاب عن بعض المنتجات الحديثة والمزايا المتطورة في شرائح Snapdragon واتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

ولكن بالنسبة لهواة التقنية وعشاق الهواتف الذكية فإن أهم ما تم الإعلان عنه بالنسبة لهم هو شريحة سناب دراجون +Snapdragon 888 والتي من المفترض أنها ستقدم أداء أفضل من الشريحة القياسية Snapdragon 888. وقامت الشركة أيضاً بالإعلان عن شريحة Snapdragon 870. هذا يعني أن الشركة أصبحت تمتلك ثلاث شرائح معالجة متطورة من أجل الهواتف الرائدة في عام 2021-2022.

ما يلزمك معرفته عن شريحة سناب دراجون +Snapdragon 888

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شريحة Snapdragon 888+ SoC حصلت على تغييرين رئيسين مقارنة بشريحة Snapdragon 888. التغير الأول وهو أن وحدة المعالجة المركزية طراز Arm Cortex-X1 أصبحت تعمل بتردد سرعته 2.995MHz مقارنة بمعالج شريحة Snapdragon 888 والذي كان يعمل بتردد سرعته 2.840MHz وهذا يعني فرق يصل إلى 5.45% تقريباً لصالح +Snapdragon 888.

التغيير الأخر وهو أن الشريحة الجديدة أصبحت قادرة على معالجة 32TOPS وهذا يعني تحسين في قدرات الذكاء الاصطناعي بنسبة زيادة بلغت 20% تقريباً مقارنة بشريحة Snapdragon 888. لا تزال شرائح المعالجة تحتوي على الجيل السادس مع معالج الإشارة والذي يُلقب باسم Hexagon 780 DSP ويبدو أن الزيادة الطفيفة في نتائج الأداء كانت بفضل سرعة تردد وحدة المعالجة المركزية الجديد فقط.

وماذا أيضاً؟ نعم لا تزال شريحة +Snapdragon 888 تحتوي على معالج رسومي طراز Adreno 680 GPU إلى جانب تقنية Snapdragon Elite Gaming ودعم 5G كع mmWave عبر نظام Snapdragon X60 Modem-RF وميزة FastConnect 6900. من خلال جميع المواصفات يبدو بكل وضوح أنها ليست إلا مجرد ترقية بسيطة للغاية على شريحة الجيل الحالي ولا يمكننا تسميتها بشريحة الجيل الجديد.

بالنسبة إلى الهواتف التي سوف تحتوي على شريحة سناب دراجون +Snapdragon 888 فتخطط شركة أسوس وسلسلة أونور Magic3 و موتورولا وفيفو وشاومي لإطلاق هواتفهم الجديدة في النصف الثاني من عام 2021 أو بالضبط في الربع الثالث من العام الحالي.

خلال حدث MWC حاولت شركة كوالكم الإشارة إلى أهمية تقنيات شبكات الجيل الخامس 5G وأكدت الشركة إلى أن هناك أكثر من 30 مزود من شركات الاتصالات على مستوى العالم ملتزمين بدعم 5G mmWave. حيث لم تعد التقنية مقتصرة على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكنها وصلت بالفعل إلى دول أوروبا والصين وجنوب شرق آسيا وغيرها من الدول.

الشركة أشارت أيضاً إلى مدى تفوق شريحة 5G في قدرتها على تنزيل ما يصل إلى 10.4 جيجابايت في الثانية من خلال تجميع بيانات طيف mmWave و sub-6GHz بفضل استخدام احدث مودم اتصالات طراز Snapdragon X65. هذه المواصفات تجعلك قادر على تنزيل مقطع فيديو بدقة 4K مدته ساعتان في فترة زمنية لا تستغرق أكثر من 27 ثانية فقط.