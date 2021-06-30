خدمة الألعاب السحابية Xbox Cloud Gaming – استمتع بألعاب الإكس بوكس على الايفون والايباد!

أعلنت مايكروسوفت رسمياً عن إطلاق خدمة الألعاب السحابية إكس بوكس كلاود جيمنج Xbox Cloud Gaming على الايفون والايباد عبر متصفح سفاري ابتداءً من اليوم.

خدمة الألعاب السحابية Xbox Cloud Gaming سوف تكون متاحة لجميع مشتركي برنامج Xbox Game Pass Ultimate. ويمكن الوصول إليها من خلال هذا الرابط xbox.com/play من أي جهاز ابل (ايفون أو ايباد) عبر متصفح سفاري أو إيدج وكذلك مستخدمي الحواسيب بنظام ويندوز 10. الخدمة كانت متاحة بشكل تجريبي وهي الآن متاحة للاشتراك من قبل أي أحد.

ما هي خدمة الألعاب السحابية Xbox Cloud Gaming ؟

هي خدمة مدفوعة تتيح للاعبين الاستمتاع بتجربة ألعاب الإكس بوكس على الايفون والايباد و ويندوز 10 بدون الحاجة إلى جهاز إكس بوكس بل وفقط من خلال المتصفح ودون الحاجة بالضرورة إلى مواصفات عالية.

الألعاب السحابية كما يشير اسمها تكون موجودة على خوادم ابل السحابية ذات القدرات المعالجية الكبيرة، ويمكن الوصول إليها عبر الاشتراك في الخدمة شريطة وجود اتصال إنترنت ثابت وسريع (بسرعة 10 ميجابايت في الثانية على الأقل) لأفضل تجربة لعب ممكنة بأعلى جودة (تصل إلى 1080 بكسل) وبأعلى معدل إطارات fps ممكن. بداية تصل جودة الألعاب عبر المتصفح إلى 1080 بكسل بمعدل إطارات 60 إطار في الثانية.

على خدمة Xbox Cloud Gaming يوجد أكثر من 100 لعبة من منصة إكس بوكس وسوف يزيد عددها لاحقاً تدريجياً بإضافة ألعاب جديدة. كل هذه الألعاب تدعم اللعب أيضاً بذراع التحكم الخاص بجهاز إكس بوكس الذي يمكن توصيله بالايفون والايباد عبر البلوتوث بالإضافة إلى دعم بعض أذرع التحكم الأخرى.

للاستمتاع بالألعاب على الايفون والايباد يجب الاشتراك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate حيث يبلغ الاشتراك الشهري 14.99 دولار أمريكي لكن يمكنك الاشتراك الآن بمناسبة إطلاق الخدمة مقابل دولار أمريكي واحد فقط لمدة 3 أشهر.