مايكروسوفت تُعلن عن ويندوز 11.. إليك أهم الجديد

أسدلت شركة مايكروسوفت الأمريكية الستار عن نظام التشغيل الجديد الخاص بأجهزة الكمبيوتر ويندوز 11، وذلك بعد مرور ست سنوات على إطلاق ويندوز 10.

ولم يجلب النظام الجديد تغييرات جذرية عن ويندوز 10، لكن الشركة قامت بتحسين المظهر مع إضافة بعض المميزات الجديدة.

في البداية قامت الشركة بنقل أيقونات شريط المهام وزر ابدأ إلى المنتصف، كما تم تغيير شعار ويندوز الذي اعتدنا عليه، كما تم إجراء بعض التغييرات على قائمة ابدأ التي كانت تحتوي على أزرار كبيرة في ويندوز 10، بينما أصبحت الآن قائمة أكثر بساطة وتحتوي على التطبيقات المثبتة والملفات الحديثة وبعض المقترحات، ومن التغييرات الجديدة على المظهر أن زوايا القوائم والتطبيقات أصبحت دائرية وأكثر جمالًا من السابق، ناهيك عن الخلفيات الجديدة لسطح المكتب المفعمة بالألوان الزاهية مع تركيز أكبر هذه المرة على الخلفيات ذات الطابع الليلي.

كما أضافت الشركة ما يُسمى بالويدجتس (Widgets)، وهي عبارة عن قائمة خاصة تحتوي على الطقس والأخبار بالاعتماد على ميزة الذكاء الاصطناعي لعرض الكثير من المحتوى.

وخيارات جديدة لترتيب وتقسيم النوافذ، ويظهر هذا الخيار عند وضع زر الفأرة لفترة قصيرة على زر تكبير النافذة، حيث يمكن للمستخدم ترتيب ومحاذاة النوافذ كما يريد بسهولة وسرعة، بينما كان الأمر أكثر صعوبة في ويندوز 10، حيث يجب على المستخدم الضغط مطولًا على النافذة المعنية وسحبها إلى المكان الذي يريده.

كما عملت الشركة على تسهيل استخدام ويندوز 11 للأجهزة التي تعمل باللمس، مع إعادة تصميم لوحة المفاتيح، وإضافة ردود الفعل اللمسية والاهتزاز.

ومن أبرز وأهم الإضافات، دعم النظام لتطبيقات أندرويد، فالمستخدم الآن لن يكون بحاجة إلى استخدام محاكي أندرويد لتشغيل بعض التطبيقات التي يريدها على كمبيوتره، فقد استعرضت الشركة مثلًا تطبيق TikTok الشهير.

وقالت الشركة خلال حدث الإعلان عن النظام الجديد، إن التحديثات الآن أصبحت أصغر بنسبة 40% وأكثر كفاءة في استهلاك موارد الجهاز، كما قامت الشركة بدمج تطبيق Teams للمحادثات الجماعية في شريط المهام.

وفي الختام، لم تعلن الشركة حتى الآن عن الموعد الرسمي لصدور الويندوز الجديد، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأشهر الأخيرة للعام الجاري، كما سيتوفر لمستخدمي ويندوز 10 بشكل مجاني.

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