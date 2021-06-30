رشيد عساف يستعد لتصوير مسلسل “السجين”

يستعد الفنان السوري رشيد عساف لتصوير مسلسل جديد من 7 حلقات، سيحمل اسم “السجين”.

وسيلعب النجم السوري دور البطولة في المسلسل الذي تنتجه شركة جينو ميديا، والذي سيتم تصويره في لبنان خلال الفترة القادمة.

وسيتناول العمل قصة جنرال يلعب دوره رشيد عساف يدخل السجن، ليبدأ بعدها مرحلة الانتقام من الأشخاص الذين أدخلوه السجن.

كما سيعرض هذا العمل واقع السجون، والحياة الموجودة فيها ضمن إطار تشويقي مميز.

ومسلسل السجين سيكون من إخراج محمد لطفي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية أمثال رشيد عساف، مهيار خضور، ديما قندلفت، يوسف حداد، جوزيف بو نصار، وغيرهم.

يُذكر أنّ رشيد عساف شارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل الباشا، والمسلسل البدوي صقار.

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