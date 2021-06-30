منوعات

رشيد عساف يستعد لتصوير مسلسل “السجين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد الفنان السوري رشيد عساف لتصوير مسلسل جديد من 7 حلقات، سيحمل اسم “السجين”.

وسيلعب النجم السوري دور البطولة في المسلسل الذي تنتجه شركة جينو ميديا، والذي سيتم تصويره في لبنان خلال الفترة القادمة.

وسيتناول العمل قصة جنرال يلعب دوره رشيد عساف يدخل السجن، ليبدأ بعدها مرحلة الانتقام من الأشخاص الذين أدخلوه السجن.

كما سيعرض هذا العمل واقع السجون، والحياة الموجودة فيها ضمن إطار تشويقي مميز.

ومسلسل السجين سيكون من إخراج محمد لطفي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية أمثال رشيد عساف، مهيار خضور، ديما قندلفت، يوسف حداد، جوزيف بو نصار، وغيرهم.

يُذكر أنّ رشيد عساف شارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل الباشا، والمسلسل البدوي صقار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك