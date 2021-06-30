أسباب تجعلك حريصا على تناول الخيار باستمرار

أكد المركز الألماني للصحة، على أهمية تناول الخيار بشكل مستمر، وذلك بسبب الفوائد الكبيرة التي يُقدمها للجسم.

وقال المركز الألماني إنّ الخيار يحتوي على المياه بنسبة 97%، بالإضافة لاحتوائه على مجموعة كبيرة من المعادن كالصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الحديد، بالإضافة لمجموعة من الفيتامينات كفيتامين A، B، C، وA.

وأشار المركز إلى أنّ الخيار يُقدّم فوائد عديدة للجسم فهو يساعد على إدرار البول، وتخليص الجسم من احتباس الوسائل، بالإضافة لمناسبته لمختلف أنواع الحميات بفضل السعرات الحرارية القليلة الموجودة فيه.

وأوضح المركز أنّ الألياف الموجودة في الخيار تُسهل عمل الأمعاء، وتمنع الإمساك، وتجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة.

ودعا المركز لتناول الخيار بقشره، وقال إنّ إزالة قشر الخيار يجعله يفقد عدداً كبيراً من فوائده.

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