جديد هيفاء وهبي.. أغنيتان باللهجة المصرية

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لطرح أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية خلال الفترة القادمة.

وستتعاون هيفاء وهبي في الأغنيتين الجديدتين مع أحمد البرازيلي للمرة الثانية، الذي قال في تصريحات صحفية إنّ إحدى الأغنيتين ستحمل طابع المقسوم، في حين ستحمل الأغنية الثانية طابع الدراما.

وأشار إلى أنّ الأغنيتين ستكونان من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زوم.

وكانت النجمة اللبنانية قد تعاونت سابقاً مع الملحن المصري في أغنية مزيكا، التي حققت نجاحاً كبيراً.

الجدير بالذكر أنّ هيفاء وهبي قامت بزيارة سريعة لمصر خلال الفترة الماضية، قامت خلالها بإحياء إحدى الحفلات، وتسجيل أغنية لو كنت رفقة الفنان أكرم حسني.

وأغنية لو كنت من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام حسني.

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