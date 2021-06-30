حيتان قاتلة تهاجم يختاً وتثير رعب ركابه (فيديو)

تفاجأ ركاب يخت بريطاني أثناء إبحارهم في مضيق جبل طارق، بهجوم مجموعة من الحيتان القاتلة التي حاولت إغراق القارب.

وقالت الركاب الـ3 الذين كانوا على متن القارب؛ إنّهم شعروا بالخوف عندما شاهدوا حوالي 30 حوتاً من الحيتان القاتلة وهي تحيط بالقارب وتحاول إغراقه لكي تفترسهم.

وقال ناثان جونز الذي كان متواجداً على متن القارب، إنّهم عاشوا لحظات من الرعب، لأنّ غرق القارب كان يعني تواجدهم في قارب النجاة وحولهم الحيتان القاتلة، في حين قال راكبٌ آخر إنّ الحيتان كانت غاضبة وتتصرف بطريقة منظمة.

وبرر أحد الخبراء سبب هجوم الحيتان باحتمال تعرض أحدها لإصابة بسبب قارب ما، وهذا ما دفعها للهجوم على اليخت عند مشاهدته.

يُذكر أن هجوم الحيتان أدى لتلف جزء من اليخت، حيث تحطم هيكله، وأصيبت دفة القيادة بكسور.

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