منوعات

الشرطة تضبط رجلاً قاد سيارته بدون رخصة 34 عاماً

تم النشر منذُ 45 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت شرطة المرور في مدينة شتامباخ الواقعة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، أثناء مخالفتها رجلاً تجاوز حدود السرعة، بعدم امتلاك الرجل لرخصة قيادة منذ مدة طويلة.

وقالت الشرطة الألمانية إنّها أوقفت الرجل البالغ من العمر 69 عاماً يوم 16 يونيو الجاري بسبب القيادة بسرعة كبيرة، وأثناء تفتيشه اكتشفت عدم امتلاكه لرخصة القيادة.

وبالتحقيق مع الرجل الذي لم تكشف هويته أقر بفقدانه رخصة القيادة الخاصة به في العام 1987، وأنّه يقود بدون رخصة منذ ذلك اليوم دون أن يتمكن أي أحد من الإمساك به أو كشفه.

يُذكر أنّ الشرطة الألمانية أوقفت الرجل وأقامت دعوى ضد الرجل الذي لم تكشف هويته، بتهمة القيادة بدون رخصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك