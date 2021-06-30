الشرطة تضبط رجلاً قاد سيارته بدون رخصة 34 عاماً

تفاجأت شرطة المرور في مدينة شتامباخ الواقعة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، أثناء مخالفتها رجلاً تجاوز حدود السرعة، بعدم امتلاك الرجل لرخصة قيادة منذ مدة طويلة.

وقالت الشرطة الألمانية إنّها أوقفت الرجل البالغ من العمر 69 عاماً يوم 16 يونيو الجاري بسبب القيادة بسرعة كبيرة، وأثناء تفتيشه اكتشفت عدم امتلاكه لرخصة القيادة.

وبالتحقيق مع الرجل الذي لم تكشف هويته أقر بفقدانه رخصة القيادة الخاصة به في العام 1987، وأنّه يقود بدون رخصة منذ ذلك اليوم دون أن يتمكن أي أحد من الإمساك به أو كشفه.

يُذكر أنّ الشرطة الألمانية أوقفت الرجل وأقامت دعوى ضد الرجل الذي لم تكشف هويته، بتهمة القيادة بدون رخصة.

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