قريباً في زوم.. ميزة الترجمة في الوقت الحقيقي

في إطار سعيها لتطوير تطبيق زوم، قامت الشركة المالكة للتطبيق بالاستحواذ على شركة Karlsruhe information Technology المتخصصة في تقنيات تعلم الآلة، وتطبيقها على الترجمة بالوقت الحقيقي.

وتسعى زوم من هذا الاستحواذ لتوفير خدمة الترجمة في الوقت الحالي للمستخدمين؛ من أجل جذب عدد كبير من المستخدمين، الذي حظي بشعبية كبيرة في العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

ولم تكشف زوم عن تفاصيل قيمة الصفقة، لكنّها أكدت أنّ ميزة الترجمة في الوقت الحقيقي ستصل للمستخدمين خلال فترة قريبة.

يُذكر أنّ شركة Karlsruhe information Technology تأسست في مدينة كارلسروه الألمانية في العام 2015، وتملك علاقات قوية مع معهد كارلسروه، وتُعد واحدة من أهم الشركات الناشئة في تقنيات تعلم الآلية وتطبيقها على الترجمة.

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