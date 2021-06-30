شاومي تُطلق ساعة لأهالي أطفال المدارس

كشفت شركة شاومي الصينية عن ساعة جديدة مناسبة لحماية أطفال المدارس، أطلقت عليها Mi Rabbit Watch C5.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة لمسية مقاس 1.4 بوصة، وكاميرا HD مناسبة لمكالمات الفيديو، بالإضافة إلى وحدة GPS تساعد الوالدين على تحديد الأماكن المسموح للأطفال الذهاب إليها، وتقوم بإبلاغهم في حال ذهب الطفل في طريق غير مألوفة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الرئيسية لهذه الساعة 256 ميغا بايت، أما الذاكرة الداخلية فستصل سعتها حتى 512 ميغا بايت.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 900 ميلي أمبير، تجعلها تعمل لمدة 8 أيام بالشحنة الواحدة.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على مقاومة الماء حتى عُمق 20 متراً، وهذا ما يجعلها مناسبة للسباحة، بالإضافة لاحتوائها على مودم 4G، وتقنية واي فاي.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الساعة الجديدة، ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية