نتفليكس تُطلق ميزة مشاهدة المحتوى قبل اكتمال تنزيله

كشفت شبكة نتفليكس عن استعدادها لطرح ميزة جديدة منتظرة، تساعد المستخدمين على مشاهدة المحتوى قبل الانتهاء من تحميله.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية مشاهد الجزء الذي تم تحميله من الفيلم، أو البرنامج الذي يرغبون في مشاهدته، دون الانتظار حتى انتهاء تحميل الحلقة بالكامل.

وتعدّ هذه الميزة مناسبة للأشخاص الذين يستخدمون بيانات الهاتف المحمول، أو الذين يمتلكون اتصالاً ضعيفاً بالإنترنت، حيث سيكون قادرين على مشاهدة ما تم تحميله دون الانتظار لانتهاء التحميل.

وأشارت نتفليكس إلى أنّ الميزة الجديدة ستكون متاحة حالياً للأشخاص الذين يستخدمون نظام تشغيل أندرويد، على أن يتم توفيرها لمستخدمي نظام أي أو إس خلال الفترة القادمة.

يُذكر أنّ منصة البث الأشهر في العالم قالت إنّ الميزة الجديدة وصلت لعدد محدود من مستخدمي أندرويد، وستصل خلال الفترة القادمة لباقي المستخدمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية