من المحتمل أن شركة شاومي تعمل على مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل

شاومي كانت أولى الشركات التي تمكنت من إضافة مستشعر بدقة 108 ميجابكسل في عام 2019 مع هاتف Mi Note 10. وكان هذا هو السبب الذي دفع ببعض الشركات الأخرى “مثل سامسونج” بتوفير نفس المستشعر بالهواتف الذكية الموجهة للفئة العليا. ولكن يبدو أن شركة شاومي لا تريد أن تقف عند هذا الحد.

حيث ظهرت بعض التسريبات – أو يمكننا القول بعض الشائعات – على موقع Weibo والتي تفيد بأن شركة شاومي تعمل على كاميرا رئيسية في هاتف جديد بدقة 200 ميجابكسل. المُسرب لهذه الأخبار هو Digital Chat Station والذي استخدم في نهاية التسريب رمز تعبيري على شكل صورة أرنب والتي ينبغي أنها تشير إلى حرف X أي أن هذا الادعاء خاص بشركة Xiaomi.

بالإضافة إلى ذلك ادعى المُسرب أن الهاتف الجديد سوف يحتوي على شريحة معالجة جديدة من كوالكم طراز SM8450 والتي من المتوقع أن تكون هي الخليفة التالية بعد شريحة سناب دراجون Snapdragon 888 ومن المتوقع إطلاق شريحة SM8450 خلال عام 2022.

في وقت سابق هذا الشهر حصلنا أيضاً على بعض التسريبات التي تشير إلى أن شريحة المعالجة الجديدة سوف تحتوي على معالج رسومي Adreno 730 GPU ومعالج إشارة Spectra 680 ISP. وأضاف التسريب إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا الهاتف بشاشة منحنية مزدوجة. ولكنه لا يعرف ما هي السلسلة التي ينتمي إليها هذا الهاتف حتى الآن.

قد يهمك: هواتف سامسونج القادمة Galaxy S22 و +Galaxy S22 تحصل على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

على كل حال سوف نظل نترقب الحصول على أي معلومات جديدة حول الهاتف القادم الذي سيأتي بمستشعر رئيسي دقته 200 ميجابكسل. جدير بالذكر أننا لم نلاحظ تقدم ملحوظ مع الكاميرات التي احتوت على مستشعر 108 ميجابكسل. بل بالعكس، لقد رأينا شركات كثيرة تقوم بتطويل كاميرات رئيسية بدقة 48 و 50 ميجابكسل وكانت توفر صور عالية الجودة مشابهة بالضبط لما يمكن الحصول عليه من مستشعر بدقة 108 ميجابكسل.