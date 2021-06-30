سامسونج تخطط لدعم هواتفها الرائدة المؤسسية بالتحديثات الأمنية لمدة 5 أعوام

سامسونج هي واحدة من تلك الشركات التي تهتم جداً بإرسال التحديثات الأمنية لهواتفها الذكية في الوقت المناسب، ولكن هناك ما هو أفضل من ذلك. حيث وعدت الشركة مؤخراً بأنها سوف توفر 5 أعوام من التحديثات الأمنية لبعض أجهزتها الرائدة بدلاً من 4 أعوام فقط.

الجانب السلبي الوحيد في الأمر أن الأجهزة المؤهلة للحصول على 5 أعوام من التحديثات الأمنية اشتملت فقط على الطرُز المؤسسية من سلسلة هواتف Galaxy S20 وسلسلة Galaxy S21 وسلسلة Galaxy S20 Note و Galaxy Xcover 5 و Galaxy Tap Active 3. أما بالنسبة لجميع طُرز الهواتف المؤسسية الأخرى فهي لن تحصل إلا على 4 سنوات فقط من التحديثات الأمنية، تماماً مثل جميع أجهزة سامسونج التي تم إطلاقها منذ عام 2019 وحتى الآن.

جدير بالذكر أن إصدار المؤسسات من هواتف سامسونج مخصصة فقط للشركات، حيث يمكن للشركات برمجتها وإدارتها باستخدام برامج العمل والتطبيقات الخاصة بها. من ناحية شركة سامسونج تقوم الشركة بتزويد أولئك المستخدمين بحزمة Knox Suite الخاصة بها والتي تعمل كمركز قيادة متنقل للشركات ومؤسسات الأعمال.

ببساطة شديدة يمكنك تحويل هاتفك إلى إصدار سامسونج Enterprise وذلك عبر الإنترنت من خلال ملء استمارة في صفحة Samsung Enterprise والتي تشتمل على اسم جهة العمل وبريد الشركة وبعض المعلومات الأخرى ثم تنتظر الرد والتفعيل من قِبل فريق الدعم بسامسونج لتفعيل هاتفك وإرسال حزمة Knox Suite إلى هاتفك لكي يصبح أحد الإصدارات المؤسسية. أما إذا كنت لا تحتاج لأي من هذه التفاصيل فربما تكتفي بالإصدار العادي من هاتفك والحصول على 4 سنوات من التحديثات الأمنية.

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أشارت سامسونج على صفحتها الرسمية أن التحديثات والتصحيحات الأمنية سيتم إرسالها إلى هواتف سامسونج إصدار المؤسسات لمدة 5 أعوام على هيئة تحديثات شهرية وربع سنوية. هناك بعض التلميحات التي تشير إلى وجود احتمالية وفرصة كبيرة أن تبادر الشركة بتقديم 5 سنوات من التحديثات الأمنية لجميع هواتفها الأخرى الغير مؤسسية، ولكننا لسنا على علم مؤكد بهذه المعلومات.

على سبيل المثال هواتف مثل جالكسي إس 6 وجالكسي إس 7 وجالكسي إس 8 تلقوا جميعهم 4 سنوات فقط من التحديثات الأمنية، فهل من الممكن أن تقوم الشركة بتمديد فترة التصحيحات الأمنية لتلك الهواتف أم ستكون مقتصرة على الهواتف التي تم إنتاجها حديثاً فحسب.