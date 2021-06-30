تحديث iOS 15 – ما الجديد في ويدجت الشاشة الرئيسية؟

وديدجت الشاشة الرئيسية كانت من الأمور المميزة التي تم إضافتها للايفون مع تحديث iOS 14 وقد شهدت تطوراً ملحوظاً مع تحديث iOS 15 وكذلك iPadOS 15 نستعرضه معاً في هذا المقال.

ويدجت ذكية

في تحديث iOS 15 بالإمكان عرض ويدجت استناداً إلى سياق استخدامك على مدار اليوم، مثلاً بالإمكان عرض ويدجت خاص بالنوم في الصباح وإزالته عندما تتحرك للعمل، مع إمكانية استعادة الويدجت الذي تريد.

الويدجت على الايباد

مثلما حدث مع الايفون العام الماضي، يحدث الآن مع الايباد مع تحديث iPadOS 15 حيث سوف يتمكن المستخدم من إضافة الويدجت إلى مكان في الشاشة الرئيسية على الايباد وهو إحدى أبرز التغييرات المهمة في التحديث الجديد للايباد.

ويدجت من نوع جديد

مع تحديث iOS 15 سوف تجد العديد من الويدجت المميزة الجديدة التي يمكنك إضافتها إلى الشاشة الرئيسية، وهي ويدجت خاصة بتطبيقات النظام الافتراضية وخدماته.

من الويدجت الجديدة: ويدجت خدمة العثور على الأجهزة Find My، جهات الاتصال Contacts، البريد الإلكتروني، النوم، متجر الآب ستور، وغيرها.

ويدجت النوم: يعرض لك كم المدة التي قضيتها نائماً، وجدول مواعيد النوم الخاصة بك.

ويدجت البريد الإلكتروني: يستعرض لك آخر رسائل البريد الإلكتروني الواردة إليك.

يستعرض لك آخر رسائل البريد الإلكتروني الواردة إليك. ويدجت متجر التطبيقات: ويدجت مميز يعرض لك تطبيق اليوم من اختيار محرري ابل، بالإضافة إلى بعض الإرشادات والنصائح.

ويدجت جهات الاتصال: يعرض لك جهات الاتصال المفضلة مع اختصارات لعمل مكالمة أو إرسال رسالة أو الحديث عبر فيس تايم.

يعرض لك جهات الاتصال المفضلة مع اختصارات لعمل مكالمة أو إرسال رسالة أو الحديث عبر فيس تايم. ويدجت Find My : يتيح لك تتبع الأجهزة أو أفراد العائلة بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التطبيق الرئيسي.

بعض السلبيات في الويدجت مع تحديث iOS 15 و iPadOS 15

لعل أبرز السلبيات في الويدجت الخاصة بالايفون والايباد كونها ويدجت جامدة لا تتفاعل مع المستخدم مثلاً لا يمكن الشطب على أحد العناصر في قائمة المهام، ولا يمكن إيقاف مشغل الموسيقى من الويدجت وهكذا.