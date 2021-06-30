ظهور نادر للقط الذهبي الآسيوي المهدد بالانقراض

شهدت محمية فيراشي ناشيونال بارك الواقعة إقليم راتاناكيري شمال شرق كمبوديا، ظهوراً نادراً للقط الذهبي الآسيوي المهدد بالانقراض.

حيث التقطت كاميرا المراقبة التي وضعت في المحمية ضمن إطار مشروع لمدة 3 أشهر، بهدف تحسين إدارة أعمال المحافظة على الطبيعة، صوراً للقط الذي يعد واحداً من 8 أنواع من النمور النادرة.

وقال المتحدث في وزارة البيئة إن تسجيل ظهور للسنور الذهبي نادر للغاية، وأشار لأنّ وزن السنور الملتقط في الكاميرا يتراوح ما بين 9 و16 كيلو غرام.

يشار إلى أنّ القط الذهبي من الأنواع المدرجة على في القائمة الحمراء ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، التي وضعها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

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