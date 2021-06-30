بعد حوادث مأساوية.. مقاطعة هندية تمنع السياح من التقاط السيلفي

منعت السلطات المحلية في مقاطعة دانغ الواقعة في ولاية غوجارات غرب الهند، السياح من الصور الشخصية في الأماكن السياحية.

وصنفت السلطات التقاط الصور بالجريمة الجنائية، وبررت الأمر برغبتها بالحفاظ على حياة السياح.

وأشارت إلى أنّ الأعوام الماضية شهدت مجموعة كبيرة من الحوادث المأساوية، التي أودت بحياة البعض وإصابة البعض الآخر بجروح خطيرة، بسبب رغبتهم بالتقاط صور سيلفي في أماكن خطرة.

وقالت السلطات المحلية إنّها تسعى من هذا الأمر، لتنبيه السياح حول قيامهم بتصرفات غير مسؤولة تهدد حياتهم.

يذكر أنّ العام 2018 شهد عدة حوادث خطيرة بسبب التقاط صور السيلفي، أبرزها تعثر سيدة أثناء التقاطها لصورة سيلفي من مكان مرتفع وسقوطها على الأشجار.

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