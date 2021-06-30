حمادة هلال يستعد لطرح أغنية في حب مصر

أكد الفنان المصري حمادة هلال استعداده لطرح أغنية وطنية جديدة في حب مصر، سيطلق عليها أم أحمد.

وأشار الفنان المصري لأنّه بدأ التحضير للأغنية قبل عام ونصف، وبأنّه انتهى مؤخراً من تصويرها.

وأوضح حمادة هلال بأنّ الأغنية الجديدة ستطرح على قناته الرسمية في موقع يوتيوب خلال أسبوعين، دون أن يكشف عن اسم مؤلف الأغنية وملحنها.

وكان النجم المصري قد شارك في الموسم الرمضاني في بطولة مسلسل المداح الذي حقق نجاحاً كبيراً، حتى أن الشركة المنتجة تفكر الآن في إنتاج جزء ثاني منه.

يذكر أن حمادة هلال لم يتعاقد حتى الآن مع صناع مسلسل المداح من أجل المشاركة في الجزء الثاني، وقال إنّه يتخوف من فكرة المشاركة في جزء ثاني من نفس العمل.

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