علام يدل فقدان حاسة الشم؟

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، بأنّ فقدان حاسة الشم قد يكون دليلاً على الإصابة ببعض الأمراض.

وحددت أسباب فقدان حاسة الشم بإصابة المسالك التنفسية بعدوى شديدة فيروسية، كنزلة البرد أو فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التهاب الجيوب الأنفية، الحساسية، الاعوجاج الشديد للحاجز الأنفي أو الزوائد الأنفية أو إصابة الشخص بأورام بالأنف أو بالجيوب الأنفية.

وأشارت إلى أنّ فقدان حاسة الشم قد يحدث في بعض الأحيان بسبب تناول بعض الأدوية كالمضادات الحيوية والأدوية الخافضة لضغط الدم والمسكنات، أو بسبب استنشاق مواد سامة أو ضارة مثل أول أوكسيد الكربون والفورمالديهايد.

وأوضحت الرابطة الألمانية بأنّ الإصابة بأمراض الباركنسون، الصرع، قصور الغدة الدرقية، والتصلب العصبي المتمدد قد تؤدي لغياب حاسة الشم بشكلٍ مؤقت.

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