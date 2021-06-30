مخرج “الهيبة” يشوق الجمهور بصورة من قلب المعركة

شوق المخرج سامر البرقاوي جمهور الهيبة للجزء الخامس والأخير، من خلال نشره صورة على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام تجمعه ببطل العمل الفنان السوري تيم حسن.

وظهر المخرج في الصورة وهو يعطي التعليمات للفنان السوري، وعلّق عليها بالقول من قلب المعركة.

وألمح المخرج من خلال هذه الصورة لأنّ المسلسل سيشهد معارك كبيرة بين جبل وأعدائه، وفي مقدمتهم وديع الذي يلعب دوره النجم السوري عبد المنعم عمايري.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على الإنترنت، وأثارت الشوق في نفوس المتابعين الذين ينتظرون الجزء الأخير من السلسلة على أحر من الجمر.

يذكر أنّ الجزء الخامس من المسلسل سيحمل اسم الهيبة جبل، وسيشهد مشاركة عدد من النجوم أمثال إيميه الصباح ومنى واصف، في حين سيغيب الممثل أويس مخللاتي الذي لعب دور صخر في الأجزاء السابقة بسبب خلافات مع الشركة المنتجة.

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