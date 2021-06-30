شاومي تكشف عن هاتف Redmi Note 10S بسعر رخيص

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات جيدة وتكلفة منخفضة، أطلقت عليه Redmi Note 10S.

وينبض الجهاز الجديد بمعالج Mediatek Helio G95 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mail-G76 MC4، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 1100شمعةم2، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 و6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 187 يورو.

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