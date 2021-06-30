نيكون اليابانية تطلق كاميرا مميزة بدون مرآة

أعلنت شركة نيكون اليابانية عن كاميرا جديدة بدون مرآة وبمواصفات مميزة، أطلقت عليها Z fc.

وجاءت الكاميرا الجديدة بتصميم تقليدي من البلاستيك محاط بتصميم جلدي في المنطقة الأمامية، مستوحى من كاميرا Nikon FM2 التي أطلقتها الشركة في ثمانينات القرن الماضي.

وستدعم الكاميرا الجديدة ميزة التحكم اليديوي IOS وسرعة المصراع، ضبط التعويض الضوئي، بالإضافة إلى ذلك ستحتوي الكاميرا على شاشة رقمية في الجزء العلوي لإظهار فتحة العدسات، ومفاتيح منزلقة مدمجة للتحكم في تبديل الصور والفيديو أو بين وضع الإغلاق والتشغيل.

وستضم الكاميرا الجديدة زراةخاصا بالفيديو إلى أعلى المصراع الميكانيكي، بالإضافة لشاشة منزلقة بحجم 3 بوصة ودقة 1040 نقطة قابلة للطي تم تثبيتها في الجهة الخلفية.

وزودت الشركة اليابانية كاميراتها الجديدة بلوحة OLED لعدسات viewfinder الإلكترونية، التي تدعم 2360 نقطة، وبمستشعر CMOS بدقة 20.9 ميغا بيكسل، وتنسيق DX.

يذكر أنّ شركة نيكون ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية بسعر 960 دولارا أمريكيا لهيكل الكاميرا فقط، وب1100 مع عدسات ببعد بؤري 50 مم، و1200 دولار مع فتحة عدسات f3.5-6.3 VR.

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