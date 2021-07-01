هذه هي المميزات التي سيتم إزالتها من ويندوز 10 لصالح ويندوز 11 الجديد

أعلنت مايكروسوفت أخيرًا عن إصدار ويندوز 11، وذلك بعد تسريبات استمرت طوال الأسابيع الماضية، وبعد تأخر من الشركة دام لسنوات بدون إطلاق إصدار أو تحديث قوي ومتكامل! وفي مقالات سابقة عرفنا كثير من التفاصيل حول ويندوز 11 الجديد، والآن نحدثكم بأهم المميزات الموجودة بالفعل في ويندوز 10 حاليًا لكنها لن تظل موجودة في ويندوز 11.

مميزات يفقدها ويندوز 10 عند تحديثه لويندوز 11

أولى تلك المميزات هي خاصية Live Tiles، وهي خاصية المربعات المتحركة تلك التي بدأ ظهورها مع ويندوز 10 منذ سنوات طويلة جدًا، وهي الخاصية التي تسمح لك بوضع التطبيق على شكل مربع في قائمة Start ويتم تحديث المربع بمحتوى التطبيق! غالبًا ما سيكون هناك طرق لمستخدمي ويندوز 10 لكي يقوموا بتفعيلها مرة أخرى، لكن الوضع الافتراضي هو فقدانها.

ثاني المميزات التي ستفقد هي ميزة Windows Timeline، ولعل هذه الميزة لا تمتلك الكثير من المستخدمين من الأساس! وبشكل عام، يمكنك الوصول إلى الـTimeline الخاص بجهازك من خلال الضغط على Win+Tab وهو الذي يضم تطبيقات وأخبار جديدة وخلافه.

كذلك، سيتم إزالة Cortana كمساعد شخصي مدمج في النظام، وهذا غريب، نظرًا لأن ويندوز في أحد تحديثاته الأخيرة قد أضافها كجزء أساسي من النظام، لكن ها هي مايكروسوفت ستضع الخيار بيدك للاعتماد على كورتانا أو حذفها بشكل كامل. يذكر أن التحديث الجديد سيقوم بتقليل التطبيقات الافتراضية المدمجة في النظام بشكل أساسي، وبدو أن كورتانا من ضمنهم.

إضافة إلى ذلك، مايكروسوفت ستحذف وضع التابلت Tablet Mode، وهو الوضع الذي كان المستخدم يلجأ إليه لكي يستخدم اللمس بدلًا من الكيبورد والماوس، لكن الآن ويندوز 11 سيتكيف مع وضع الاستخدام بشكل افتراضي بدون الحاجة لتشغيل أو إيقاف هذا الوضع.

مايكروسوفت أيضًا ستزيل خاصية Quick Status، وهذه الخاصية هي التي تتيح لك عرض مقتطفات من أهم البرامج التي تستخدمها على الصفحة الرئيسية لشاشة القفل، إضافةً إلى ذلك، ستمحي مايكروسوفت كل أثر لمتصفح Internet Explorer حيث سيتم التخلي عنه بشكل نهائي.

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