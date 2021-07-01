كيفية فك قفل الايفون وإزالة شاشة القفل وكلمة المرور وإعادة التنشيط؟

بالتأكيد فإن كل أشكال الحماية التي تضعها ابل في هواتف الايفون وأجهزة الايباد تصب في صالح المستخدم من أجل حماية بياناته ومحتويات الجهاز في حالة السرقة أو الضياع، لكن أحياناً ما تحدث مشاكل غير متوقعة مثل نسيان كلمة المرور أو بيانات حساب ابل أو قد تتعرض الشاشة للتلف فلا تملك القدرة على الدخول للهاتف. كل هذا وأكثر يمكن لبرنامج iToolab UnlockGo حلها بسهولة.

ما الذي يستطيع برنامج iToolab UnlockGo فعله؟

هناك العديد من المزايا التي يمنحها برنامج iToolab UnlockGo من أجل تجاوز أشكال الحماية المختلفة في أجهزة الايفون والايباد ونذكر منها على سبيل المثال:

إزالة قفل كلمة المرور سواء المكونة من 4 أو 6 أرقام أو بصمة الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID.

إزالة تنشيط الآي كلاود من غير الحاجة إلى كلمة مرور.

إزالة حساب ابل Apple ID من الايفون والايباد والايبود تاتش بدون كلمة مرور.

إيقاف خدمة Find My بدن كلمة مرور.

إزالة ملفات تعريف MDM من أجهزة الايفون والايباد.

إعادة ضبط كلمة مرور خاصية وقت الشاشة على أجهزة ابل.

إزالة قفل تنشيط الآي كلاود من الايفون والايباد

مع برنامج iToolab UnlockGo سوف تتمكن من إزالة قفل تنشيط الآي كلاود بدون كلمة مرور بسهولة إذا كان هاتفك عالقاً في شاشة التنشيط وعدم القدرة على تجاوزها بعد عمل إعادة ضبط للهاتف أو لمشكلة في الجهاز نفسه تجعله غير قادر على تجاوز عملية التنشيط.

بعدها سوف تتمكن من إنشاء حساب ابل جديد أو الدخول بحساب آخر بعيداً عن الحساب القديم، ولن تظهر لك شاشة قفل التنشيط مجدداً حتى لو قمت بعمل إعادة ضبط للجهاز.

تدعم ميزة “فتح قفل تنشيط iCloud” من iPhone 5S إلى سلسلة ايفون 12 بنظام تشغيل iOS 12 فما أحدث.

سوف تستطيع الوصول إلى كافة مزايا وخصائص الهاتف بخلاف المكالمات الهاتفية.

يتم عمل كسر حماية “جيلبريك” قبل أن يقوم البرنامج في إزالة قفل التنشيط.

إزالة حساب ابل Apple ID

إذا نسيت رقم المرور الخاص بحساب ابل أو تم تعطيل حساب ابل الخاص بك، سوف يتيح لك برنامج iToolab UnlockGo حذف حساب ابل القديم وإنشاء واحد آخر جديد وسوف تستطيع بعدها الوصول إلى الجهاز و إلى كافة خدمات الآي كلاود وتعطيل خدمة التتبع Find My إذا أردت.

تحميل برنامج iToolab UnlockGo

برنامج iToolab UnlockGo متاح للتحميل والتجربة مجاناً لكن للتمتع بالبرنامج كاملاً عليك شراء الترخيص الخاص به للمدة الزمنية التي تحتاجها بداية من 29.95 دولار أمريكي مع كوبون خصم حصري بقيمة 30% هو: PLAB30S

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