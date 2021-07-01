تحديث iOS 15 و iPadOS 15 – كيفية تثبيت النسخة التجريبية العامة على جهازك؟

بعد الإعلان عن تحديث iOS 15 و iPadOS 15 قبل نحو شهر وإطلاق النسخة التجريبية الخاصة بالمطورين حان الآن موعد إطلاق النسخة التجريبية العامة Public Beta والتي يمكنك تثبيتها على جهازك بسهولة وبدون الحاجة إلى حساب مطورين.

النسخة التجريبية العامة أم النسخة التجريبية للمطورين؟

أبرز ما يميز النسخة التجريبية العامة iOS 15 Public Beta أنها أكثر استقراراً من نسخة المطورين التجريبية Developer Beta، كما أن بالإمكان تنزيلها و تثبيتها من قبل المستخدم العادي مجاناً دون الحاجة إلى حساب آبل للمطورين و هو حساب مدفوع.

هواتف الايفون وأجهزة الايباد المدعومة

هواتف الايفون المتوافقة مع تحديث iOS 15 جميعها مرفقة بالصورة الآتية:

أجهزة الايباد المتوافقة مع تحديث iPadOS 15 جميعها مرفقة بالصورة الآتية:

انتبه قبل تثبيت النسخة التجريبية العامة Public Beta!

النسخة التجريبية تظل نسخة تجريبية ولذا قد تواجه بعض المشاكل والأخطاء في النظام والهدف من النسخة التجريبية اكتشاف تلك المشكلات والإبلاغ عنها حتى يقوم مطوري ابل بحلها قبل الإطلاق الرسمي للتحديث.

فيما يلي بعض المشكلات التي قد تواجهك:

انهيار مفاجيء لبعض التطبيقات و الألعاب المحملة من متجر التطبيقات

عدم توافق بعض التطبيقات و الألعاب مع الإصدار الجديد من iOS

زيادة استنزاف البطارية وقصر عمرها (في البداية فقط، و ترجع البطارية لحالتها الطبيعية بعد يوم أو اثنين)

للمساعدة في تحسين تجربة الاستخدام و الإبلاغ عن أي مشكلات أو أخطاء يمكنك التواصل مع آبل عبر تطبيق Feedback الموجود داخل النظام.

كيفية تثبيت النسخة التجريبية العامة Public Beta من تحديث iOS 15 و iPadOS 15 على الايفون والايباد

قبل الشروع في تثبيت النسخة التجريبية العامة Public Beta سواء كان ذلك لتحديث iOS 15 على الايفون أو تحديث iPadOS 15 على الايباد يفضل أن تقوم بعمل نسخ احتياطي للجهاز. تثبيت النسخة التجريبية العامة لا يقوم بمحو أي بيانات او ملفات ولكنه إجراء احترازي.

تذكر دائماً أنه يمكنك في أي وقت الخروج من النسخة التجريبية العامة والرجوع إلى الإصدار المستقر من iOS 14.

الاشتراك في برنامج آبل التجريبي

1. قم بالتوجه إلى صفحة البرنامج عبر موقع آبل الرسمي من خلال هذا الرابط : beta.apple.com ، اضغط على تسجيل Sign in ثم أدخل حساب آبل الخاص بك Apple ID و كلمة المرور .

2. قم بالموافقة على الشروط التي تفرضها عليك آبل بالضغط على Accept .

3. لتسجيل جهازك في البرنامج اضغط على enroll your iOS device

4. اضغط على زر Download profile ، لتهيئة جهازك لاستقبال الإصدارات التجريبية .

6. بعد الضغط ستتوجه مباشرة إلى صفحة تثبيت ملف الإعدادت الخاصة بالإصدارات التجريبية ، و الذي سيقوم بتغيير إعدادت الجهاز لتنزيل الإصدارات التجريبية ، قم بالضغط على تثبيت Install .

7. قم بإعادة تشغيل الجهاز Restart .

هل ستقوم بتجربة النسخة التجريبية العامة من تحديثات ابل الجديدة؟ شاركنا عبر التعليقات!