لماذا لا يكتسب بعض الأشخاص الوزن ولو تناولوا الكثير من الطعام؟

لا يكتسب بعض الأشخاص الوزن وإن تناولوا الكثير من الطعام. ويتساءل الكثيرون عن سبب ذلك، بل إن أشخاصًا آخرين يشعرون بالغبن لأنهم يكتسبون الوزن وإن تناولوا كمية قليلة من الطعام خلال النهار.

فما الذي يمكن أن يمنع زيادة الوزن رغم استهلاك كمية كبيرة من المأكولات يوميًا؟ إليك الإجابة العلمية.

السبب

من الممكن ألا يكتسب بعض الأشخاص الوزن وإن تناولوا الكثير من الطعام، ويرتبط هذا ببعض الأسباب التي يحب الكثيرون معرفتها، وهو ما تناولته دراسة أجريت في المملكة المتحدة حيث أظهرت أن بعض الأشخاص يتسمون بالنحافة الدائمة ولا يعانون من زيادة الوزن لأنهم لا يمتلكون الكثير من الجينات التي تزيد خطر ذلك.

وشملت الدراسة ثلاثة أنواع من الأشخاص:

10,400 شخص تمتعوا بوزن طبيعي.

2,000 شخص يعانون من السمنة.

1,600 شخص يتسمون بالنحافة.

وتوصل الباحثون إلى أن بعض الأشخاص يعانون من السمنة بسبب الاستعداد الوراثي، كما وجدوا أن الجسم يتعامل مع الطعام أحيانًا بحسب الجينات.

وأضافوا إلى هذا، عوامل أخرى منها سرعة عملية الأيض وعدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها ومدى قدرة الجسم على حرقها.

ومن أجل تجنب اكتساب الوزن الزائد؛ رأى الخبراء أنه من المهم القيام ببعض الخطوات الأساسية، ومنها التوقف عن تناول الأطعمة الجاهزة أي التي تحتوي على الدهون الضارة والسكريات واعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومن الضروري ممارسة التمارين الرياضية، وهكذا يمكن الحفاظ على قوام رشيق ومنع تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة، وهو ما يفعله بعض الأشخاص الذين يتناولون كمية غير قليلة من الطعام من دون أن يكتسبوا الوزن.

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