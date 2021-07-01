جوجل تعمل على ويدجت جديد لمتصفح كروم على الاندرويد

يبدو أن شركة جوجل تعمل على أداة جديدة من أجل متصفحها الرسمي “جوجل كروم” على الاندرويد. حيث تم رصدها مؤخراً على قناة Cannary المخصصة للمطورين. وهذه الأداة ستأتي تحت مسمى ” Quick Action Search Widget” وهي متواجدة بالفعل على نظام iOS.

على iOS هذه الميزة تحتوي على صف مكون من ثلاث أزرار مختلفة أسفل زر البحث الرئيسي الخاص بجوجل “Google Search” القياسي في واجهة مستخدم الشاشة الرئيسية. الصف العلوي هو الخاص بشريط البحث وبطبيعة الحال هذا الشريط هو الذي يفتح علامة تبويب جديدة في متصفح كروم لبدء عملية البحث.

أما الصف الثاني فلقد تبين أنه أطول قليلاً والذي يحتوي في نظام iOS على ثلاث أزرار منفصلة. الزر الأول وهو مسؤول عن فتح المتصفح في وضع التصفح الخفي على جوجل كروم. والزر الثاني يكون على شكل ميكروفون يقوم بتشغيل خيارات الإدخال الصوتي. أما الزر الثالث فهو من أجل الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة.

ولكن من خلال الصورة التي حصلنا عليها من قناة Cannary توضح أن Quick Action Search Widget التي تكون قيد التطوير الآن من أجل جوجل كروم على اندرويد مختلفة عن تلك المتواجدة على نظام iOS. فعلى سبيل المثال الصف الثاني مكون من مجموعة أزرار فارغة تماماً ولا تحتوي على أي تفاصيل مثل تلك المتواجدة على iOS.

جدير بالذكر أنها أساساً 4 أزرار وليست ثلاثة فقط. للأسف من المستحيل أن نكون قادرين على تخمين كيف ستكون وظائف هذه الأزرار بالضبط. من الممكن أن تكون الأزرار الثلاثة بنفس مجموعة وظائف جوجل كروم على iOS بينما تتيح جوجل للمستخدمين القدرة على تخصيص الزر الرابع الإضافي. أو من الممكن أن تكون الأداة لا تزال في مرحلة مبكرة جداً قيد التطوير بحيث يتم إزالة الزر الرابع في المستقبل القريب.

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بالتأكيد تحاول شركة جوجل تمكين هذه الميزة في متصفح كروم من أجل إصدار أندرويد 12 ولكن لا يزال الوقت مبكراً على معرفة الموعد المحدد لاستقبال هذه الميزة. على كل حال من المتوقع إطلاق جوجل كروم 93 في أغسطس من عام 2021 وربما نشهد تواجد هذه الميزة على متصفح كروم على الاندرويد بحلول هذا الموعد.