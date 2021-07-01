فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تهاجم مظلياً أثناء هبوطه في البحر

شهد فضاء الإنترنت انتشار مقطع فيديو، ظهر من خلاله شاب أردني- لم تكشف هويته- وهو يتعرض لهجوم من سمكة قرش.

حيث تعرض الشاب للهجوم فور هبوطه بالمظلة في البحر، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح وتمزق بالأوتار.

وعلى الفور تدخلت فرق الإنقاذ وقامت بمساعدة الشاب ونقله إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية في قدمه اليمنى.

من جهتها، قالت مديرية الهيئة البحرية الأردنية إنّ الحادث المفاجئ وقع في منطقة بعيدة عن الشاطئ، وأكدت أنّ الشاب تجاوز مرحلة الخطر، وأنّ صحته آخذة في التحسن.

يُذكر أنّ السلطات أكدت ندرة وقوع مثل هذا النوع من الحوادث، وأشارت إلى أنّ أسماك القرش لا تهاجم بالعادة الإنسان في هذه المنطقة.

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