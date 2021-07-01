انتهاء تصوير مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”

أعلن المخرج السوري فادي سليم، عن انتهاء عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم.

وقال المخرج إنّ العمل الذي تنتجه شركة فونيكس جروب دخل مرحلة المونتاج، دون أن يكشف عن موعد عرضه، وأشار إلى أن الشركة تُفكر في عرضه خلال الخريف القادم أو في الموسم الرمضاني الجديد.

وأكد المخرج مشاركة معظم أبطال الجزء الأول من العمل الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وأشار لأنّ الجزء الجديد سيتناول انتقام الدكتور آدم من الأشخاص الذين كانوا وراء مقتل ابنته حياة.

وكانت عمليات تصوير الجزء الثاني من المسلسل البوليسي قد توقفت بسبب ظروف مرّ بها المخرج، وهذا ما أخرج العمل من السباق الرمضاني في العام الماضي.

ومسلسل مقابلة مع السيد آدم من تأليف وإخراج فادي سليم، وبطولة غسان مسعود، منة فضالي، محمد الأحمد، السدير مسعود، وغيرهم من النجوم.

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