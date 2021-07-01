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سميرة سعيد تستعد لطرح أغنية من زمن السبعينات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شوّقت الفنانة سميرة سعيد عشاقها لأغنيتها الجديدة التي ستطلقها بعد 12 يوما، تحت اسم Mon Chéri.

وقالت الفنانة المغربية إنّ الأغنية الجديدة ستُصور على طريقة الفيديو كليب، وستكون بطريقة مشابهة لأغاني السبعينات، وجزءًا من ألبومها الجديد 2021، دون أن تكشف عن اسم كاتبها وملحنها.

وأكدت سميرة سعيد رغبتها بالتقرب من جيل الشباب، من خلال الأغاني الجديدة التي تقوم بطرحها.

وأشارت في لقاء إذاعي لأنّ أعمالها السابقة تشبهها بشكلٍ كبير باستثناء عمل قديم، وقالت إنّ الموسيقى هي حياتها، وأنّها ترغب بالعيش في قرية صغيرة تحتوي على موسيقى عوضاً عن أن تتجول في العالم.

يذكر أنّ النجمة المغربية أكدت من خلال اللقاء رغبتها بالقيام بديو مع أحد الفنانين، دون أن تكشف عن اسم الفنان الذي ترغب بالغناء معه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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