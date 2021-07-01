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منظمة الصحة العالمية تحذر أوروبا من “موجة كورونا جديدة”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّرت منظمة الصحة العالمية سكان القارة الأوروبية من موجة جديدة من كورونا، في حال لم يلتزم السكان بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت المنظمة العالمية لأنّ عدد الإصابات بالفيروس أخذ بالارتفاع، بعدما انخفض خلال الـ 10 أسابيع الماضية.

ودعت المنظمة سكان القارة العجوز للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات لحماية أنفسهم من الفيروس، ولمنع ظهور موجة جديدة من الفيروس تؤثر على الموسم السياحي الصيفي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، إنّ الموجة الجديدة قادمة لا محالة إلّا في حال التزم الجميع بالانضباط.

يُذكر أنّ الدول الأوروبية ما زالت تسير في حملات التطعيم، التي تهدف لتلقيح أكبر عدد ممكن من السكان قبل قدوم فصل الخريف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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