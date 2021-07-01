لتصبح كورية.. بريطانية تجري 18 عملية تجميل

أثارت صانعة المحتوى البريطانية أولي لندن جدلاً كبيراً على الإنترنت، بعدما أجرت 18 عملية تجميل أنفقت خلالها أكثر من 150 ألف دولار أمريكي لتصبح شبيهة بالكوريين.

وقالت المرأة البالغة من العمر 31 عاماً إنّ شغفها بفرقة BTS، جعلها تُفكر في جعل نفسها شبيهة بهم.

وأشارت لأنّها بدأت في العام 2018 إجراء عمليات التجميل لتغيير شكلها، وبعد إجراء 18 عملية آخرها عملية لتضييق العين ورفع الحاجبين والصدع ليبدو شبيهاً بالكوريين.

ونشرت أولي مقطع فيديو من المستشفى، عبّرت من خلاله عن سعادتها للتغييرات التي قامت بها.

وحظي المقطع بانتقادات عديدة، حيث قال بعض المعلقين إنّ السفر لكوريا والحصول على الجنسية أسهل وأقل تكلفة من العمليات التي قامت بها، في حين قال البعض الآخر إنّك غيرتِ شكلك للأبد لكنّك لن تستطيعي تغيير عرقك.

من جهةٍ أخرى أيّد بعض الأشخاص من كوريا تصرف المرأة، وقالت إحدى السيدات إنّها تعرضت للتنمر في المدرسة بسبب شكلها.

يُذكر أنّ أولي أطلقت على نفسها اسم تايونغ، وقالت إنّها سعيدة بهذا التحول بغض النظر عن رأي الناس.

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