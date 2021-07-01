فيفو تستعد لإطلاق هاتف جديد بكاميرا خارقة

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة فيفو، استعداد الشركة الصينية لطرح هاتف جديد بكاميرا خارقة ستُطلق عليه S10 5G.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 1200 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود فيفو الجهاز الجديد بشاشة مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، تتميز بقدرتها على التعرف على الوجوه، في حين فشلت التسريبات في كشف دقة الكاميرا الخلفية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال توسيع كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة الخارجية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات فشلت في معرفة سعر الهاتف الجديد، وموعد طرحه في الأسواق العالمية.

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