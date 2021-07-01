جديد لينوفو.. كاميرات ويب تعزز الخصوصية

كشفت شركة لينوفو الصينية عن كاميرات ويب تُعزز الخصوصية وتمنع التلصص، أطلقت عليها Think Vision MC50 و LC 50.

وزودت الشركة الصينية كاميراتها الجديدة بخاصية Privacy Shutter، التي تمنع عملية التلصص على المستخدم.

وتتميز الكاميرات الجديدة بدقتها الفائقة التي تصل لـFull HD، وباحتوائها على ميكرفون ستيريو، ووظيفة الزوم الرقمي 4X، بالإضافة لعدسة تركيز ثابت، والتسجيل بزاوية عرضية بدقة 90 درجة.

وستحتوي الكاميرا على غالق الخصوصية Privacy Shutter الذي يعمل على تغطية عدسة الكاميرا ميكانيكياً، بحيث لا يمكن لأي شخص التلصص على المستخدم.

وقالت لينوفو إنّ ضوء التسجيل يظهر بمجرد قيام الكاميرا بالتقاط صورة، وبأنّها قامت بمواءمة التصميم وفقاً لشاشات معينة.

وأكدت الشركة الصينية إمكانية تدوير الكاميرا الجديدة بمقدار 270 درجة، وإمالتها بمقدار 60 درجة، لتتناسب مع كيفية جلوس المستخدم.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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