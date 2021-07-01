سامسونغ تستعد لإطلاق Galaxy F22.. إليك مواصفاته

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لطرح هاتف جديد ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، ومواصفات مميزة، أطلقت عليه Galaxy F22.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Helio G80 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذا الجهاز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 8 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ سامسونغ لم تكشف عن سعر الهاتف الذي ستطرحه في الأسواق يوم 6 يوليو الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية