سوار سامسونج القادم Galaxy Watch 4 يحتوي على مستشعر BIA لمراقبة تكوين وعضلات الجسم

خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت الساعات الذكية تحتوي على العديد من أجهزة الاستشعار الصحية الجديدة. في الوقت الحالي هناك بعض الساعات الذكية القادرة على قياس درجات حرارة الجلد وتتبع ضربات القلب لمعرفة مستوى صحة القلب وقراءات تشبع الجسم بالأكسجين وتحسين لياقتك البدنية وتتبعها على مدار اليوم.

وهذا بالطبع بخلاف المزايا العملية الأخرى مثل القدرة على الاطلاع على آخر الإشعارات والرد عليها ومعرفة الاتجاهات وإدارة الرسائل والعديد من المزايا الأخرى الرائعة. ولكن يبدو أن كل هذا لم يكن كافياً بالنسبة لشركة سامسونج عندما اتخذت قرارها بتطوير الساعة القادمة Galaxy Watch 4.

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تشير بعض التسريبات إلى أن هناك احتمالية كبيرة بوجود مستشعر BIA في ساعة سامسونج جلاكسي القادمة والذي يطلق عليه بالعربية مستشعر “تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية”، وهي ميزة شائعة مستخدمة تقريباً في جميع الموازين الذكية.

ما هي الفائدة من وجود مستشعر BIA؟

مستشعر BIA في سوار سامسونج القادم قادر على قياس تكوين العظام ونسب الدهون في العضلات والأنسجة بجسم الإنسان، حيث يقرأ المستشعر مقاومة أو اضطراب تيار الجهد المنخفض المرسل عبر جسم الانسان. بطبيعة الحال يتم استخدام مستشعرات BIA من أجل الحصول على بيانات تقديرية حول ما إذا كان الشخص الذي يريتديها نحيف جداً أو بديناً بشكل مبالغ فيه وهذا يكون واضح من خلال خصائص المقاومة الكهربائية التي ترسلها العظام والعضلات والدهون والأنسجة.

بعد الاطلاع على بعض المصادر فلقد تبين لنا أن مستشعرات BIA تستخدم قطبين متواجدين على اليد والقدم المقابلة لها للمريض، ولكن من الممكن أن تتغلب سامسونج على هذه المشكلة من خلال مطالبة مرتدي الساعة لمس جزء من الساعة بيده الأخرى. وتشير التسريبات إلى أن هناك احتمالية كبيرة في أن شركة سامسونج سوف تستخدم هذا الحل.

جدير بالذكر أن قراءات بيانات مستشعر BIA ستكون إضافة في غاية القيمة والأهمية لأولئك الأشخاص الرياضيين الذين يرغبون بناء العضلات ومراقبة صحتهم العامة أو معرفة نسب حرق الدهون بأجسامهم. يبدو أن شركة سامسونج تحاول تحسين كفاءة الساعة من أجل أمور اللياقة البدنية خاصة وأن ساعة Galaxy Watch 3 لم تكن مميزة في بيانات اللياقة البدنية.

على كل حال من المتوقع أن يتم الكشف عن سوار سامسونج القادم Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Active في يوم 28 الموافق الأثنين من شهر يونيو وحينها سيكون لدينا نظرة شاملة حول مدى ذكاء مستوى اللياقة البدنية في الساعة الجديدة.