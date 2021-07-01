كيف تعرف إن كان جهازك سيدعم تشغيل ويندوز 11 الجديد أو لا؟

كشفت مايكروسوفت أخيرًا عن النظام المنتظر كما سمعنا وشاهدنا، والنظام الجديد يأتي مع تغييرات كبيرة من ناحية التصميم، تغييرات ضخمة جدًا من حيث الأداء والأمان وحجم التحديثات، إلى جانب دعم تشغيل تطبيقات أندرويد بشكل مدمج! وذلك كما تحدثنا في مقال مايكروسوفت تدعم تشغيل تطبيقات الاندرويد على نظام ويندوز 11 – قل وداعاً لمحاكيات الاندرويد! والآن نتحدث عن نقطة في غاية الأهمية.. وهي متطلبات تشغيل ويندوز 11 وكيف تتأكد من دعمه لجهازك.

متطلبات تشغيل ويندوز 11 والتأكد من دعم جهازك له

في واقع الحال، تم الكشف فعلًا عن مواصفات تشغيل نظام ويندوز 11 الجديد، وهي ليست بعيدة كثيرًا عن ويندوز 10 الحالي، وغالبًا إن كان جهازك يشغل ويندوز 10 بأريحية فهو سيدعم ويندوز 11 بدون أي مشاكل! وفيما يلي نعرض عليكم المواصفات:

المعالج : معالج بتردد 1 جيجاهيرتز أو أكثر ثنائي النواة

: معالج بتردد 1 جيجاهيرتز أو أكثر ثنائي النواة الذاكرة العشوائية: 4 GB رام

4 GB رام المساحة التخزينية: 64 GB أو أعلى

المواصفات فعلًا بسيطة وواضحة، لكن لحسن الحظ، هناك طريقة يمكنك أن تتأكد بها من دعم حاسبك للنظام الجديد بكل سهولة وبضغطة زر، وهي بتحميل برنامج PC Health Check، وهو برنامج صغير جدًا من تطوير مايكروسوفت نفسها.

1- اذهب إلى الرابط المباشر التالي وحمل البرنامج من مايكروسوفت

2- قم بتنصيب البرنامج بطريقة طبيعية كما يلي:

3- بعد التنصيب سيفتح لك البرنامج، وستجد نافذة تخص ويندوز 11، وكل ما عليك فعله هو الضغط على Check Now ليفحص البرنامج مدى قدرة جهازك على تشغيل النظام.

4- في حالة دعم جهازك لـ متطلبات تشغيل ويندوز 11 وقادر على تشغيله بدون مشاكل -وهو ما سيحدث في معظم الحالات- ستظهر لك الرسالة البسيطة التالية:

في حالة لم تظهر لك هذه الرسالة فهذا يعني أن جهازك لا يدعم النظام، لكن لا تقلق، سيكون هناك حلول كثيرة لهذه المشكلة عند طرح النظام بشكل فعلي في فصل الخريف المقبل.