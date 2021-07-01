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تامر حسني: فيلم “مش أنا” أعاد الأمل لصناعة السينما

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر الفنان تامر حسني عن سعادته بتحقيق فيلم مش أنا أعلى إيراد أسبوعي دولي في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تجاوزت مداخيل الفيلم 10 مليون جنيه مصري بعد أسبوع واحد من طرحه في دور السينما بنسبة إشغال 50%.

وقال تامر حسني في منشورٍ على حسابه الرسمي في إنستجرام: “الحمد لله على نجاح الفيلم رغم أنّه عُرِضَ في فترة انتشار فيروس كورونا والتي فرضت على دور السينما إشغال 50 % من سعتها”.

وأكدّ بأنّ نجاح الفيلم سيعطي بارقة أمل لصناع السينما ولباقي النجوم على عرض أفلامهم خلال الفترة القادمة دون الخوف من قلة الإيرادات.

وشكر جمهوره الذي كان له الفضل الأكبر بنجاح الفيلم، وأكدّ سعادته بالآراء الإيجابية التي تركوها حوله.

وفيلم “مش أنا” من تأليف وحوار تامر حسني، وإخراج سارة توفيق، وبطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، إياد ناصر، محمد عبد الرحمن وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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