تامر حسني: فيلم “مش أنا” أعاد الأمل لصناعة السينما

عبّر الفنان تامر حسني عن سعادته بتحقيق فيلم مش أنا أعلى إيراد أسبوعي دولي في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تجاوزت مداخيل الفيلم 10 مليون جنيه مصري بعد أسبوع واحد من طرحه في دور السينما بنسبة إشغال 50%.

وقال تامر حسني في منشورٍ على حسابه الرسمي في إنستجرام: “الحمد لله على نجاح الفيلم رغم أنّه عُرِضَ في فترة انتشار فيروس كورونا والتي فرضت على دور السينما إشغال 50 % من سعتها”.

وأكدّ بأنّ نجاح الفيلم سيعطي بارقة أمل لصناع السينما ولباقي النجوم على عرض أفلامهم خلال الفترة القادمة دون الخوف من قلة الإيرادات.

وشكر جمهوره الذي كان له الفضل الأكبر بنجاح الفيلم، وأكدّ سعادته بالآراء الإيجابية التي تركوها حوله.

وفيلم “مش أنا” من تأليف وحوار تامر حسني، وإخراج سارة توفيق، وبطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، إياد ناصر، محمد عبد الرحمن وغيرهم.

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