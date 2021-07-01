عاصي الحلاني يستعد لإحياء عدّة حفلات في كوبا

أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن استعداده لإحياء عدّة حفلات غنائية في كوبا خلال شهر نوفمبر.

حيث نشر فارس الأغنية العربية على حسابه الرسمي في موقع تويتر تغريدةً قال فيها: “اللقاء يتجدد دائماً مع الجاليات العربية في بلاد الاغتراب، انتظرونا في نوفمبر أيام 12، 13، 14، 15، بحفلات من العمر”.

وحظي المنشور بإعجاب الجالية العربية المتواجدة في القارة الأمريكية وتحديداً في كوبا، حيث رحب أبناء الجالية العربية في كوبا بتواجد فارس الأغنية العربية بينهم.

وكان الفنان اللبناني قد أطلق في الفترة الماضية ألبومه الجديد كل الفصول من إنتاج روتانا، والذي تضمن 10 أغنيات منها أغنية حبيبي التي جمعته بابنه الوليد، والتي حققت نجاحاً كبيراً حيث تجاوز عدد مشاهداتها ال5 مليون مشاهدة.

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