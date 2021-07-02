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فرنسي يعثر على 85 ألف يورو بالقمامة.. ويسلمها للشرطة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قادت الصدفة رجلا فرنسيا للعثور على حصالة ملقاة في كومة من القمامة الملقاة على أحد أرصفة مدينة ميرينياك القريبة من بوردو.

وقال الرجل إنّ الحصالة التي كانت على شكل فيل زهري لفتت نظره، وهذا ما دفعه لالتقاطها لكي يقدمها لوالدته قبل أن يفاجأ بوجود 85 ألف يورو في داخلها.

وعلى الفور قام الرجل الذي لم تكشف هويته بتسليم الحصالة للشرطة الفرنسية التي نشرت إعلاناً للبحث عن صاحبها.

وقالت الشرطة إنّها تلقت اتصالاً من أحد الأشخاص، حيث أكدّ لهم الشخص بأنّ الحصالة تعود لوالديه، وقال إنّه أفرغ مسكنهما بعد وفاة والدته وذهاب والده لدور المسنين، ووضع الأغراض التي لا قيمة لها على الطريق وكان من بينها الفيل الشهير.

من جانبها قالت الشرطة إنّ الرجل لم يقدم أي إثبات يؤكد أحقيته بالفيل وبالأموال الموجودة في داخله.

يذكر أنّ المصرف المركزي الفرنسي قال إنّ الأوراق النقدية التي كانت موضوعة في الحصالة حقيقية، وطالب بالتحقيق في مصدرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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